نجل شهيد في حرب أكتوبر يكشف سبب تسمية والده ببطل حائط الصواريخ

قال أمجد حسين العجمي، نجل شهيد حرب أكتوبر الرائد حسين العجمي، إن الطيران الإسرائيلي كان يعبر العمق المصري في فترة الاستنزاف، يضرب ويستهدف المدن مثل الإسماعيلية، بورسعيد وبحر البقر، وكان خلالها الدفاع الجوي المصري مازال يحضر حائط الصواريخ، الذي اقيمت قواعده في طريق مصر السويس.



واوضح العجمي خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية سي بي سي، أن والده كان رئيس عمليات في إحدي قواعد الدفاع الجوي علي طريق السويس، وقد اقتحم سرب من الطيران الإسرائيلي يوم 30 يونيو مجال الطيران المصري، وقد تعامل والده معهم واستشهد، مضيفا أن يوم 30 يونيو العيد القومي للدفاع الجوي.



وتابع، أن القاعدة التي ترأسها والده ِاستطاعت إسقاط عدد كبير من طائرات الفانتوم الإسرائيلية التي اقتحمت المجال الجوي المصري، مؤكدا أن هذا الأسبوع أطلق عليه أسبوع تساقط طائرات الفانتوم، وحمل والده لقب بطل حائط الصواريخ.