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محافظات

محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:44 م
محافظ الاقصر يستقبل
محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرين العرب...صور
شمس يونس
استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمكتبه بديوان المحافظة، الدكتورة هدى جلال يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، لبحث استضافة المؤتمر المقرر إقامته بالأقصر تحت عنوان "المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي.. والتعاون الدولي للاستثمار وبناء الانسان"، خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر القادم.

وأوضحت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أنه من المقرر مشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون بمثابة دعم كبير للترويج سياحيًا لمحافظة الأقصر على المستوى العربى والإفريقى والدولى.

وأضافت "يسى" أنه سيشارك فى هذا المؤتمر نخبة من سيدات ورجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة العربية والإفريقية وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات والغرف التجارية ومجالس الأعمال، بما سينعكس ايجابيًا فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر، ترحيبه بإقامة مثل تلك الفعاليات وتذليل كافة العقبات، فى إطار السعى لتنويع المنتج السياحى ، وتشجيع سياحة المؤتمرات.

مشيرًا إلى أن الأجندة السياحية للمحافظة تتضمن إستضافة وتنظيم مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات المتنوعة على مدار شهور العام.

 
محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب.. صور
محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب.. صور
محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب.. صور
محافظ الاقصر يستقبل رئيس اتحاد المستثمرات العرب.. صور

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