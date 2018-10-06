ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:31 م
مترو الانفاق.. أرشيفية
مترو الانفاق.. أرشيفية
أحمد أبوشوشة
انهى رجل حياته منتحرا أسفل عجلات قطار المترو، حيث القى بنفسه امام أحد قطارات الخط الثانى اثناء دخوله محطة جامعة القاهرة، باتجاه شبرا الخيمة.

أسفر الحادث عن دهس الرجل ومصرعه في الحال، وعلى الفور تم اخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وجار الآن استخراج الجثة لعودة حركة مترو الانفاق لطبيعتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ترشيحاتنا

مرحبا بالكأس في ميت عقبة.. الزمالك يضم السوبر المصري السعودي لدولاب البطولات

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

أحمد موسي: بعرض صور الأسري الإسرائيليين عشان أنكد عليهم

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي والوصل فى كأس زايد: أوعى تقف قدام القطر

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل إحدى المدارس :يا رب احمى أطفالنا

محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

بطل من أبطال أكتوبر يروي تفاصيل تفجير محزن كبريت شرق القناة.. فيديو

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

الداخلية: إجمالي الغارمين المفرج عنهم وصل إلى 3682 حالة

لم يطلق رصاصة أو يرتدي زيًا عسكريًا .. حكاية سعادة بطل معركة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر

موقف غامض من تركيا بعد تصريح بن سلمان واختفاء جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو
الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو
الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو
مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو
محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟