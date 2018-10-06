انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

انهى رجل حياته منتحرا أسفل عجلات قطار المترو، حيث القى بنفسه امام أحد قطارات الخط الثانى اثناء دخوله محطة جامعة القاهرة، باتجاه شبرا الخيمة.



أسفر الحادث عن دهس الرجل ومصرعه في الحال، وعلى الفور تم اخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وجار الآن استخراج الجثة لعودة حركة مترو الانفاق لطبيعتها.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.