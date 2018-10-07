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حوادث

حبس شاب لاتهامه بقتل عجوز فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:18 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد العيسوي
قررت النيابة العامة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عجوز فى الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن القتيل كان سيئ السمعة وتعاطي المواد المخدرة بشقته ويساهم في تسهيل الدعارة، والقاتل مسجل شقي خطر، ومتهم في قضايا جنائية من قبل.

واتضح من المناقشات التي أجرتها فرق المباحث برئاسة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه يبلغ من العمر 60 عاما، ويمارس أنشطة غير مشروعة بشقته، وأن المتهم جار له، ومنذ فترة سلك المتهم طريق التشدد، حتى يوم الواقعة حين ذهب ليقدم النصيحة للمجني عليه بترك طريق السوء.

واستكملت المناقشات مع المتهم، بأن المجني عليه نهره قائلا له : "انت مالك"، فأخرج المتهم سكينا وقام بتوجيه من 15 لـ 20 طعنة بأنحاء متفرقة بجسد المجني عليه، وحاول الجيران السيطرة عليه حينها ولكنهم فشلوا، وبدأ القاتل يردد: "أنا المسيخ الدجال، انا ربكم الأعلى"، حتى وصلت فرق المباحث برئاسة المقدم إسلام مهداوي رئيس مباحث أكتوبر اول وتمكنت من السيطرة والقبض عليه، ونقل المجني عليه إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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