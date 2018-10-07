حبس شاب لاتهامه بقتل عجوز فى مدينة 6 أكتوبر

قررت النيابة العامة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عجوز فى الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر.





وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن القتيل كان سيئ السمعة وتعاطي المواد المخدرة بشقته ويساهم في تسهيل الدعارة، والقاتل مسجل شقي خطر، ومتهم في قضايا جنائية من قبل.





واتضح من المناقشات التي أجرتها فرق المباحث برئاسة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه يبلغ من العمر 60 عاما، ويمارس أنشطة غير مشروعة بشقته، وأن المتهم جار له، ومنذ فترة سلك المتهم طريق التشدد، حتى يوم الواقعة حين ذهب ليقدم النصيحة للمجني عليه بترك طريق السوء.



