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رياضة

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
نور عادل
يصطدم الاتحاد السكندري بالنادي الاهلي فى المباراة المقرر لها ان تقام اليوم الاحد في تمام الساعة التاسعة في اطار الجولة العاشرة من عمر منافسات الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد السلام وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً في ختام منافسات الاسبوع العاشر.

وتذاع المباراة عبر قناة ON Sport التي تملك حقوق بث مباريات الدوري المصري حصريًا فضائيًا،بينما تذاع على البث الارضي عبر قناة نايل سبورت.

ويحتل الاهلي في المركز السابع برصيد 11 نقطة من 5 مباريات فقط، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين،ومؤجل له باقي مبارياته بسبب ارتباطاته فى بطولة دوري ابطال افريقيا والبطولة العربية "كأس زايد".

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