ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم الشرع في بيع اللايكات عبر الفيسبوك

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، من سائل يقول" ما حكم بيع اللايكات (الإعجابات) على مواقع التواصل الاجتماعي حتى إنه أنشئت شركات للترويج تعمل خصيصًا في هذا المجال ، فيكون -مثلًا- شراء (1000 متابِعٍ) بسعر (0.5) دولا".

أجاب الدار أن يُسَمَّى بـ"بيع اللايكات" على مواقع التواصل الاجتماعي هو معاملةٌ مستحدثةٌ لها صورٌ عديدةٌ لكلِّ صورة منها حكمها؛ فإن كان ذلك عن طريق الإعلان والترويج للحساب أو الصفحة أو المنشور بحيث يصل الإعلان إلى عددٍ معينٍ من المستخدمين متفقٍ عليه في مقابلٍ معلومٍ؛ فهذا جائزٌ شرعًا. وإن كان بوضعها على الشيء المراد الإعلان عنه بشكلٍ وهميٍّ لا يُعبِّر عن زيارةٍ لمستخدمين حقيقيين ورؤيتهم للإعلان؛ فهو من صور التَّعامُل الـمُحَرَّمة شرعًا؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»، وإن كان غير ذلك فلِكُلِّ صورةٍ حُكمُها بعد عرضها ودراستها.

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الرجاء البيضاوي يوقف هدافه لسوء السلوك

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة

سعر الذهب اليوم الأحد 7 أكتوبر 2018

المصريون للجيش الإسرائيلي في ذكري نصر أكتوبر: كل سنة وجيشنا معلم على قفاكم

حكم مسح المرأة على الرأس في غسل الجنابة خوفا من تلف الشعر

صور جديدة لـ ميلانيا ترامب أمام الأهرامات

ليفربول يستضيف المان سيتي في مواجهة قوية على قمة الدوري الإنجليزي.. اليوم

زلزال بقوة 5.9 درجة ريختر يضرب هايتي

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

تعرفي على طرق القلى كالمحترفين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟