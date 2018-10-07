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حوادث

تشكيل عصابى ارتكب واقعتين قتل وسرقة قائدى مركبات توك توك

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:22 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
تكثف الجهود الأمنية من جهودها لكشف غموض واقعة بلاغ لمركز شرطة فاقوس بالشرقية بالعثور على جثة طالب"سن 16، بجسر مصرف بحر البقر بدائرة المركز فى حالة تعفن رمى، وما قرر شقيقه بخروجه للعمل على مركبة "التوك توك" الخاص به ولم يعد.

وشكل قطاع الأمن العام فريق بحث بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية ، وتوصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/صبحى.أ.ع- سن 64 - صاحب مطعم، و حمادة.م.ع - سن 22 - سائق، وكريا.م.ع "شقيق الثانى "- سن 28 سائق .. مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة ، وأقروا باستدراج المجنى عليه ، بزعم توصيلهم ناحية فاقوس البلد وبالطريق بمنطقة زراعية قام الأول بخنق المجنى عليه بإيشارب حريمى كان بحوزته فأودى بحياته وتخلصوا من جثته بمكان العثور واستولوا على المركبة ، وأضافوا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهم المدعو صابر.ر.أ- سن 33- عاطل - سيئ النية - مُقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية والمطلوب ضبطه فى قضيتى "إيصال أمانة ، تبديد ، وأمكن ضبطه وبحوزته التوك توك المستولى عليه.

وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه ، وأضافوا بارتكاب واقعة أخرى بذات الأسلوب وإستدراج "المدعو السيد.م.أ- سن 16 ، ومُقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس ، والمُبلغ بغيابه" ، وتخلصوا من جثته بإلقائها بالمصرف، و استولوا على مركبة التوك توك الخاصة به، وهاتفه المحمول ، والتصرف فى المركبة بالبيع لذات العميل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .. وجارى تكثيف البحث عن جثة الأخير بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى.

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