حبس 11 متهما في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

أمرت نيابة حلوان، بحبس 11 متهمًا 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لضلوعهم في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان.



كان قسم شرطة حلوان قد تلقى إشارة من مستشفى باستقبالها 3 أشخاص توفي أحدهم فور وصوله.



وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وبصحبته عاطل وبين طرف ثان ٣ اخرين الذين قاموا بالاعتداء على الطرف الأول بعد الاستعانة بآخرين وأسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين بطلقات.