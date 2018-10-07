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حوادث

حبس 11 متهما في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:20 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي - عمرو خليفة
أمرت نيابة حلوان، بحبس 11 متهمًا 4 أيام علي ذمه التحقيقات، لضلوعهم في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة المساكن الاقتصادية بحلوان.

كان قسم شرطة حلوان قد تلقى إشارة من مستشفى باستقبالها 3 أشخاص توفي أحدهم فور وصوله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين عامل وبصحبته عاطل وبين طرف ثان ٣ اخرين الذين قاموا بالاعتداء على الطرف الأول بعد الاستعانة بآخرين وأسفرت المشاجرة عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين بطلقات.

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