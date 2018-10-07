ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب شبيبة القبائل: الفوز على دفاع تاجنانت ضروري

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
نور عادل
أكَّد فرانك دوماس، مدرب شبيبة القبائل، على ضرورة الفوز على دفاع تاجنانت، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين الجزائري.

وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات صحفية، إنَّ لقاء دفاع تاجنانت مهم للغاية، وأوضح "يجب الفوز بالمباراة لتفادي الدخول في الأزمة، بعد التعثر أمام أوليمبي المدية".

وفقد الشبيبة، 4 نقاط داخل الديار، منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو الأمر الذي قد يرهن حظوظه في اللعب على اللقب، في ظل التنافس الشديد من قبل اتحاد العاصمة، ونصر حسين داي، ووفاق سطيف.

ويحتل شبيبة القبائل، صدارة دوري المحترفين الجزائري، بـ19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد العاصمة، ونصر حسين داي.

ترشيحاتنا

رضا سيكا: أستحق التكريم في مباراة السوبر المصري السعودي

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

لم يطلق رصاصة أو يرتدي زيًا عسكريًا .. حكاية سعادة بطل معركة وقود الصواريخ في حرب أكتوبر

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

حقيقة فرض قيود جديدة على سفر التونسيين إلى مصر

الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو

وزيري: زيارة ميلانيا ترامب ترويج للسياحة المصرية بشكل مختلف

طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

موقف محرج لـ كهربا فى مباراة الزمالك والهلال بالسوبر المصري السعودي.. فيديو

علماء يحذرون من مشروع حشرات جرثومية برعاية الجيش الأمريكى

تركيا تتحرك رسميا لحل لغز اختفاء جمال خاشقجي

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي والوصل فى كأس زايد: أوعى تقف قدام القطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67
طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو
محمود علاء: سأجتهد وأتعب للانضمام إلى المنتخب.. فيديو
أجانب ومصريون معجبون بموسيقى الشرطة في المتحف المصري بالتحرير..فيديو وصور
لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟