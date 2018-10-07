مدرب شبيبة القبائل: الفوز على دفاع تاجنانت ضروري

أكَّد فرانك دوماس، مدرب شبيبة القبائل، على ضرورة الفوز على دفاع تاجنانت، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين الجزائري.



وقال المدرب الفرنسي، في تصريحات صحفية، إنَّ لقاء دفاع تاجنانت مهم للغاية، وأوضح "يجب الفوز بالمباراة لتفادي الدخول في الأزمة، بعد التعثر أمام أوليمبي المدية".



وفقد الشبيبة، 4 نقاط داخل الديار، منذ انطلاق الموسم الحالي، وهو الأمر الذي قد يرهن حظوظه في اللعب على اللقب، في ظل التنافس الشديد من قبل اتحاد العاصمة، ونصر حسين داي، ووفاق سطيف.



ويحتل شبيبة القبائل، صدارة دوري المحترفين الجزائري، بـ19 نقطة، بفارق 3 نقاط عن اتحاد العاصمة، ونصر حسين داي.