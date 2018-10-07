السياحة المصرية تستعيد بريقها.. البرلمان يعمل على إعادة المنظومة من جديد.. وبرلماني يطالب بتعديل قوانين القطاع.. وتدشين برامج توعية للتعامل مع السياح

سياحة البرلمان: نعمل على إعادة نشاط القطاع من جديد

حسين خاطر: يطالب بتعديل بعض مواد قوانين السياحة للنهوض بها

حسني حافظ : يجب عمل برامج توعية توضح كيفية التعامل مع السياح





بدأت السياحة المصرية في استعادة بريقها والعودة إلى مكانها الطبيعي، ولمزيد من التقدم والازدهار ، طالب النائب عمرو صدقي بإدخال قوانين جديدة للسياحة وتعديل ما هو قديم لمواكبة السياحة العالمية،أما النائب حسين خاطر أكد علي وجود تدعيم من كل الجهات، وشدد نظيره في اللجنة على التعامل الجيد مع السائحين وعدم استغلالهم.

وفي هذا الصدد قال النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إننا نعمل على إعادة منظومة السياحة من جديد، وذلك بعد وصولها لمرحلة سيئة أدت الي انقطاع السياح، مؤكدا علي إدخال التعديلات علي بعض القوانين القديمة كقانون السياحة.وأشار رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان،في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي ضرورة الاهتمام بالكادر البشري وتنمية مهاراته والارتقاء بها وذلك لتمثيل المنشآت السياحية علي أكمل وجه.وأضاف صدقى،أن اللجنة في انتظار قانون سوف تقدمه الحكومة يهدف إلى تطوير السياحة،والتي سوف نقوم بمناقشته،فضلا عن قانون السياحة الصحية،موضحا أهميته والعائد المادي الذي سيأتي من خلاله.وأكد التعاون المشترك مع وزارة الطيران وذاك للنهوض بقطاعي السياحة والطيران في مصر، وعلى دور وزارة الطيران في تنشيط حركة السياحة والسفر بمصر، وذلك من خلال تقديم خدمة جيده وتيسير عمليات السفر. كما أن إنشاء العديد من الطرق في الفترة السابقة، سهل عملية الحركة وأصبحت التنقلات أكثر أمانا.كما قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إن الساحة في مصر تحتاج إلى تطوير وتدعيم من كل الجهات ولك لاستعادة قوتها كما كانت في السابق.وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان،في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بضرورة تعديل بعض مواد القوانين الخاصة بالسياحة،ووجود قوانين تنظم عمل السياحة داخل مصر، للنهوض بها،والحصول على مراكز متقدمة ومنافسة السياحة العالميةوأشار خاطر،إلي كثرة المعالم السياحية التى تمتلكها مصر، كأهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، ومعبد أبو سمبل والكرنك، والشواطئ الخلابة، وجزر بالبحر الأحمر مليئة بالشعاب المرجانية، ونهر النيل العظيم، والذي يعد ثاني أطول نهر في العالم.واختتم النائب حسني حافظ عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، قائلا إن مصر تعمل جاهدة علي انتعاش السياحة،وذلك بعد مررورها بفترة سيئة، إنقطع فيها السياح عن مصر،بسبب سوء الأحوال الأمنية وانتشار الخوف والفزع في شوارع مصر.وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني،في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى جهود وزير الأثار خالد العنانى المبذولة، من تطوير المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية،ومتحف الموازييك والذي تم تخصيص 240مليون جنية له، وتخصيص 61 مليون جنيه لمقابر كوم الشقافة،وافتتاح منطقة هضبة الأهرامات والتي سوف تكون من افضل الاماكن السياحية بالعالم.وأكد أهمية عمل برامج توعية توضح كيفية التعامل معهم وعدم مضايقتهم واعتبارهم فريسة يتم استغلالها، مشيرا الى تنظيف الأماكن السياحية وجعلها خالية من القمامة.