مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت "بشكل نهائي" على مرشح الرئيس ترامب للمحكمة العليا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي، على مرشح الرئيس دونالد ترامب، للمحكمة العليا القاضي بريت كافانو.



ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية الليلة دون المزيد من التفاصيل.



وقد تمكن القاضي كافانو من الفوز بالتصويت الأولي في مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، فيما جري التصويت النهائي على تثبيت كافانو في الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة اليوم السبت.

