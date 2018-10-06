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أخبار العالم

من أمام الأهرامات.. ميلانيا تعلن دعمها لمرشح ترامب للمحكمة العليا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:41 م
ميلانيا ترامب في
ميلانيا ترامب في مصر
رحيم يسري
أعلنت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى دعمها للقاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب برئاسة المحكمة العليا، قبل ساعات من تصويت مجلس الشيوخ لصالح تعيين كافانو.

ونقلت "الجارديان" عن ميلانيا ترامب أثناء زيارتها للأهرامات قولها "اعتقد أنه مؤهل لرئاسة للمحكمة العليا".

وخلال جولتها في مصر وزيارتها للأهرامات، قالت ميلانيا للصحفيين إنها لا تتفق دائما مع ما يكتبه زوجها على تويتر، وأضافت "لدي صوتي الخاص وآرائي الشخصية .. ومن المهم بالنسبة لي التعبير عما أشعر به".

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