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استشاري نفسي: الزواج المبكر يسبب التفكك الأسري

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، إن عادات وإجراءات الزواج في الريف المصري أسهل بكثير من الحضر، وتتزوج الفتاة في سن صغير دون استكمال دراساتها التعليمية، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الزواج في الريف والحضر.

وأوضح هاني خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية إكسترا نيوز، أن الزواج في الريف المصري لا يهتم بشكل بالإمكانيات المالية للزوج تسهيلا لإتمام الزيجة، اقتناعا من البعض بضرورة وأهمية زواج الفتاة في سن مبكر.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن الزواج المبكر قد يؤثر بشكل سلبي على بعض الفتيات التي لم تنضج فكريا بعد، حيث إنها تتعرض لعاتق مسئوليات ضخم كونها زوجة وربة المنزل في سن صغير، ما يتسبب في تفكك الترابط والعلاقة الأسرية.

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