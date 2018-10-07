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منوعات

شاهد.. انقلاب لوري اصطدم بجسر في بريطانيا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:58 ص
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت لقطات صادمة لحظة اصطدام عربة لوري بجسر وانقلبت بشكل مرعب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" وقعت لحظة الاصطدام في منطقة تاربورلي، بمقاطعة شيشاير البريطانية ، حيث حاول سائق اللوري تفادي الحادث المدمر.

وأخرجت الشاحنة في النهاية بواسطة رافعة، ولم يصب السائق بأضرار بالغة ولكن تم إيقاف القطارات التي تعبر من خلال الجسر أثناء عملية الإنقاذ، حسب ما ذكره موقع مانشستر إيفننج نيوز.

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