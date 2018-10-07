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حوادث

ضبط 148 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:44 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات
شاذلى عبد الفتاح
شن رجال الأمن بأسوان، حملة، تحت إشراف مدير الأمن، في مجال قضايا المرافق، وفرض الانضباط بالشارع حملة أمنية مكبرة.

أسفرت الحملة عن 148 ضبط مخالفة مرافق متنوعة، شملت " 132 حالة إشغال بالطريق العام، و8 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وتحرير 4 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص وأيضًا تحرير 4 محاضر تلوث بيئة ".

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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