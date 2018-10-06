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رياضة

الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:54 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قامت لجنة الكرة بالنادي بالأهلي باعتماد تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة وذلك بالإضافة الي ما تبقى من مدة العقد السابق ، وذلك تقديرا للدور الذي يقدمه اللاعب مع الفريق وحتى يتناسب المقابل المادي مع إمكانياته وجهوده مع الفريق

وكشف الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج الماتش على شاشة صدى البلد ان لجنة الكرة بالأهلي اعتمدت تمديد عقد الشناوي لمدة 3 سنوات أضافية ليصبح اللاعب ملتزم بعقد مع الأهلي حتى عام 2023 ، حيث أن اللاعب يتبقى في عقده القديم موسمان بالإضافة الي الثلاث سنوات الجدد ليصبح اجمالي المدة خمسة سنوات مقبلة.

واعتمدت لجنة الكرة التجديد للاعب بمقابل مادي يصل الي 4 ملايين ونصف المليون جنيه في الموسم كفئة ثانية من اللاعبن بالفريق وفقا للاتفاق الذي تم مع لجنة الكرة ، وبالتالى تمت مضاعفة التعاقد اللاعب السابق مع الأهلي الذي كان يتقاضى فقط 2 مليون و200 الف جنيه فقط في تعاقده السابق مع الأهلي.

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