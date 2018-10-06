ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

علي ربيع يثير دهشة الجمهور بعد ظهوره بلحية رجل عجوز

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:55 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
اثار الفنان علي ربيع دهشة وتساؤل جمهوره بعد نشره صورة له مرتديا ملابس شخصية جديدة يجسدها مع زميله بمسرح مصر الفنان اوس اوس، حيث ظهر بلحية وشارب رجل عجوز.

وجاءت الصورة التي نشرها ربيع عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مثيرة لمتابعين ربيع، الذين تساءلوا عن تفاصيل هذه الشخصية الجديدة وخاصة بعد تعليق عليها "هتشوفو الراجل ده في كل حته ".

ويعد ربيع من الفنانين الكوميديين الذين انجبهم مسرح مصر، حيث خرج بعدة أعمال فنية من بعده ليمثل أول بطولة له في رمضان الماضي وهو مسلسل سك على اخواتك.

ترشيحاتنا

الزمالك يفوز بلقب السوبر المصري السعودي .. فيديو

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

بطل من أبطال أكتوبر يروي تفاصيل تفجير محزن كبريت شرق القناة.. فيديو

اعتقالات بالجملة ورقابة مشددة .. تركيا أكبر سجن للصحفيين في العالم

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

تصريح طريف لـ ميلانيا ترامب حول الرئيس الأمريكي من أمام الأهرامات.. فيديو

تحقيقات موسعة في دهس قطار لأسرة كاملة بالبدرشين

موقف محرج لمراسلة تلفزيونية على الهواء.. والمذيع يدخل فى نوبة ضحك.. فيديو

حقيقة فرض قيود جديدة على سفر التونسيين إلى مصر

إعلامي جريء يعود للشاشة من جديد عبر قناة الحياة قريبا.. فيديو

أردوغان ينقلب على شركة أمريكية ويأمر وزراءه بوقف التعامل معها

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

حتحوت: لاعبو الأهلي يتهمون أزارو بالأنانية.. فيديو
الأهلي يمدد عقد الشناوي 3 سنوات ويرفعه إلى 4.5 مليون جنيه في الموسم.. فيديو
الزمالك يكشف مفاجأة حول خطاب خصم نقاط من رصيده بالدوري.. فيديو
مدير الكرة بالزمالك: استحواذ الهلال لم يفِد والأهم النتيجة.. فيديو
محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟