علي ربيع يثير دهشة الجمهور بعد ظهوره بلحية رجل عجوز

اثار الفنان علي ربيع دهشة وتساؤل جمهوره بعد نشره صورة له مرتديا ملابس شخصية جديدة يجسدها مع زميله بمسرح مصر الفنان اوس اوس، حيث ظهر بلحية وشارب رجل عجوز.



وجاءت الصورة التي نشرها ربيع عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، مثيرة لمتابعين ربيع، الذين تساءلوا عن تفاصيل هذه الشخصية الجديدة وخاصة بعد تعليق عليها "هتشوفو الراجل ده في كل حته ".



ويعد ربيع من الفنانين الكوميديين الذين انجبهم مسرح مصر، حيث خرج بعدة أعمال فنية من بعده ليمثل أول بطولة له في رمضان الماضي وهو مسلسل سك على اخواتك.

