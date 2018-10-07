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حوادث

شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 12:20 ص
مترو الانفاق.. أرشيفية
مترو الانفاق.. أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
ألقى مساء اليوم شخص بنفسه أمام مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة. 

وأفاد شهود العيان داخل المحطة أن المنتحر في العقد الثاني من العمر ويبلغ حوالى 15 عاما وكان جالسا على الكرسي أعلى الرصيف يتحدث في الهاتف المحمول حتى لاحظ دخول القطار الي المحطة فقام مسرعا وألقى بنفسه على القضبان. 

وأفادت مصادر أمنية أن ركاب محطة مترو جامعة القاهرة فوجئوا أثناء دخول القطار إلى المحطة بشخص يلقي بنفسه على القضبان ليتحول إلى أشلاء، انتقلت إلى المحطة شرطة النقل والمواصلات وأخطرت قسم شرطة الجيزة وتجرى الآن عمليات الفحص حول هوية الشخص المنتحر . 

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