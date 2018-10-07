شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

ألقى مساء اليوم شخص بنفسه أمام مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة.





وأفاد شهود العيان داخل المحطة أن المنتحر في العقد الثاني من العمر ويبلغ حوالى 15 عاما وكان جالسا على الكرسي أعلى الرصيف يتحدث في الهاتف المحمول حتى لاحظ دخول القطار الي المحطة فقام مسرعا وألقى بنفسه على القضبان.



