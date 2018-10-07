قائد كتيبة في حرب أكتوبر يروي دور الاستطلاع في معركة الكرامة

قال اللواء أسامة محمد ياقوت، قائد كتيبة 9 استطلاع خلف خطوط العدو خلال حرب أكتوبر، إن انتصار أكتوبر يمثل حرب الكرامة وإثبات الوجود، وأظهرت قوة الجندي المصري ومثلت مفاجأة كبرى لإسرائيل.



وأوضح ياقوت خلال لقاء تلفزيوني على فضائية سي بي سي، أنه كان قائد الكتيبة 9 استطلاع التي كانت موكلة بالحصول علي المعلومات من داخل عمق سيناء خلف خطوط العدو الإسرائيلي، مؤكدا أن الاستطلاع هو عيون القوات المسلحة خلال حرب 6 أكتوبر.



وأشار قائد الكتيبة 9 استطلاع، إلي أنه بدأ التفكير في الاستطلاع منذ هزيمة 1967، ووجدت القيادة خلال إعادة بناء القوات المسلحة المصرية أن الجيش ينقصه معرفة الكثير عن العدو داخل عمق سيناء، مضيفا أن سلاح الاستطلاع كان ضروريا لتقصي حركة العدو، إعداد الأسلحة والتدريبات التي يقوم بها في الضفة الشرقية.