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محافظات

محافظ أسيوط يكرم قدامى المحاربين وأسر الشهداء

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
شهد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط الاحتفالية الكرنفالية الكبرى التى نظمتها المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان قناطر أسيوط الجديدة تخليدا لذكرى انتصار العزة والكرامة.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ أسيوط، بعض المحاربين القدماء وبعض أسر شهداء الجيش والشرطة بالتنسيق بين قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الأمن وجامعة أسيوط ومديريات الثقافة والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بمشاركة أكثر من 6 آلاف شاب وفتاة بمختلف المراحل الدراسية والمئات من أهالى المحافظة فضلا عن إعلان فتح منزل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كمزار تاريخى بعد ترميمه ورفع كفائته .

وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية – على أهمية إحياء احتفالية العزة والكرامة وتعميق قيم الولاء والانتماء وتخليدا لذكرى انتصارات العزة من أجل السلام والتنمية واسترداد الارض مؤكدا على ضرورة بناء الإنسان وقدرة الدولة المصرية بجيشها الباسل وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تحدى الصعاب والتغلب على الأزمات التى هددت دولتنا والحفاظ على العدل والسلام لتحقيق التنمية والازدهار وتنفيذ خطط التنمية المستدامة موجها التحية لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم حفاظا على مقدرات ومكتسبات هذا البلد العظيم .

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