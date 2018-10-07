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رياضة

مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد علوش المدير الفني لفريق كوم حمادة إن عبد المقصود رجب المنتقل حديثًا لصفوف النادي الأهلي، لاعب مميز في قلب الدفاع، ونسخة ثانية من أحمد حجازي مدافع وست بروميتش.

وأضاف علوش في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": "عبد المقصود رجب لديه ميزة عن أحمد حجازي وهو قدرته على لعب كرة القدم من تحت".

وتابع مدرب كوم حمادة: "لو الأهلي عاوز يستفيد منه كلاعب خط وسط مكان حسام عاشور هو قادر يعوض مكانه، ان شاء الله سيكون من الركائز الأساسية للنادي الأهلي الذي لا يضم لاعب إلا بمستوى جيد".

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