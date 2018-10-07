قطع المياه 6 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

أعلنت

محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن المنطقة

الممتدة

بشارع الجيزة بداية من محطة المياه وحتى مبنى قسم شرطة الدقى وشارع المساحة وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء اليوم السبت وحتى الساعة

السادسة

صباح غد الأحد لتنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مشروع نفق النهضة .