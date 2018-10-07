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محافظات

قطع المياه 6 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:45 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه عن المنطقة الممتدة بشارع الجيزة بداية من محطة المياه وحتى مبنى قسم شرطة الدقى وشارع المساحة وذلك لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء اليوم السبت وحتى الساعة السادسة صباح غد الأحد لتنفيذ أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مشروع نفق النهضة .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعدم تجاوز المدة المحددة وتدبير سيارات مياه للمناطق المتأثرة لسد احتياجات المواطنين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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