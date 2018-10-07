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رياضة

إسماعيل يوسف: السوبر المصري السعودي لن تكون آخر بطولة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:40 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري السعودي، على حساب الهلال السعودي، بنتيجة 2-1.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بالتتويج بالسوبر وفخور بأداء اللاعبين والحضور الجماهيري القوي".

وأكمل: "أشكر جميع اللاعبين، والجماهير التي حضرت وشجعت الفريق من أول دقيقة، وإن شاء الله لن تكون آخر بطولة".

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