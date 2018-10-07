إسماعيل يوسف: السوبر المصري السعودي لن تكون آخر بطولة

أعرب إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته بعد تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري السعودي، على حساب الهلال السعودي، بنتيجة 2-1.
وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بالتتويج بالسوبر وفخور بأداء اللاعبين والحضور الجماهيري القوي".
وأكمل: "أشكر جميع اللاعبين، والجماهير التي حضرت وشجعت الفريق من أول دقيقة، وإن شاء الله لن تكون آخر بطولة".
وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "سعيد بالتتويج بالسوبر وفخور بأداء اللاعبين والحضور الجماهيري القوي".
وأكمل: "أشكر جميع اللاعبين، والجماهير التي حضرت وشجعت الفريق من أول دقيقة، وإن شاء الله لن تكون آخر بطولة".