محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

أثنى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، على مستوى لاعبي فريق الهلال، في مباراة السوبر المصري السعودي التي انتهت بفوز الأبيض 2-1 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: فريق الهلال بالكامل جيد، ولاعبوه على مستوى عالي، وكنا عاملين حساب كل واحد فيهم".
وأضاف: الاهم اننا فزنا باللقاء.. جمهور الزمالك تواجد بشكل أكبر من جمهور الفريق المنافس وافتخر بوجودي داخل القلعة البيضاء.
وقال علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: فريق الهلال بالكامل جيد، ولاعبوه على مستوى عالي، وكنا عاملين حساب كل واحد فيهم".
وأضاف: الاهم اننا فزنا باللقاء.. جمهور الزمالك تواجد بشكل أكبر من جمهور الفريق المنافس وافتخر بوجودي داخل القلعة البيضاء.