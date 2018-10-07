محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

أثنى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، على مستوى لاعبي فريق الهلال، في مباراة السوبر المصري السعودي التي انتهت بفوز الأبيض 2-1 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.



وقال علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: فريق الهلال بالكامل جيد، ولاعبوه على مستوى عالي، وكنا عاملين حساب كل واحد فيهم".



وأضاف: الاهم اننا فزنا باللقاء.. جمهور الزمالك تواجد بشكل أكبر من جمهور الفريق المنافس وافتخر بوجودي داخل القلعة البيضاء.

