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رياضة

محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أثنى محمود علاء مدافع نادي الزمالك، على مستوى لاعبي فريق الهلال، في مباراة السوبر المصري السعودي التي انتهت بفوز الأبيض 2-1 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وقال علاء فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: فريق الهلال بالكامل جيد، ولاعبوه على مستوى عالي، وكنا عاملين حساب كل واحد فيهم".

وأضاف: الاهم اننا فزنا باللقاء.. جمهور الزمالك تواجد بشكل أكبر من جمهور الفريق المنافس وافتخر بوجودي داخل القلعة البيضاء.

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