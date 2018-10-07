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رياضة

طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، إن محمود عبد الرحيم جنش أحد أسباب فوز الزمالك بالسوبر المصري السعودي على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف.

وأضاف طارق سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جنش نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الهلال في أكثر من فرصة".

وتابع: "لولا جنش لكان الزمالك خاسرًا بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، تعامل بتركيز عالي جدًا في المباراة وخلال الاختبارات التي تعرض لها ولا يمكن أن يلومه أحد على الهدف الذي استقبلته شباكه".

واختتم مدرب حراس الأهلي السابق: "الجماهير تفتكر النتيجة في النهاية، والزمالك كان موفقا في المباراة وأبارك له على الفوز".

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