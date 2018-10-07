طارق سليمان: لولا يقظة جنش لخسر الزمالك 2-0 في الشوط الأول.. فيديو

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، إن محمود عبد الرحيم جنش أحد أسباب فوز الزمالك بالسوبر المصري السعودي على حساب الهلال بهدفين مقابل هدف.





وأضاف طارق سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جنش نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أمام الهلال في أكثر من فرصة".





وتابع: "لولا جنش لكان الزمالك خاسرًا بهدفين مقابل لاشيء في الشوط الأول، تعامل بتركيز عالي جدًا في المباراة وخلال الاختبارات التي تعرض لها ولا يمكن أن يلومه أحد على الهدف الذي استقبلته شباكه".



