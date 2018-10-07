تظاهرات أمام المحكمة العليا ضد تعيين كافانو بعد الاتهامات الجنسية.. صور

اشتعلت التظاهرات بالولايات المتحدة أمام مقر المحكمة العليا الأمريكية، احتجاجا على تعيين القاضي بريت كافانو رئيسا للمحكمة العليا بعد اتهامه من قبل 3 سيدات باعتداءات جنسية.



وبحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، رفع المتظاهرون لافتات ورددا هتافات مناهضة لكافانو، مثل: نحن نصدق الناجيات" و"يجب أن يرحل كافانو".



وأضافت أن الضباط وقفوا أمام أبواب المحكمة في مواجهة المحتجين، الذين تسلق البعض منهم أعمدة المبنى.



وحصل كافانو على المنصب من خلال تصويت الكونجرس، بـ50 صوتا مقابل 48، ومن المقرر أن يحلف اليمين في وقت لاحق من اليوم الأحد.



كان الكونجرس شهد تظاهرات أيضا عقب إعلان القرار.