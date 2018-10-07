فيلايني يكشف تعليمات مورينيو بين شوطي مباراة نيوكاسل

كشف مروان فيلايني، نجم مانشستر يونايتد، تفاصيل حديث المدير الفني جوزيه مورينيو، مع اللاعبين، بين شوطي مواجهة نيوكاسل، اليوم السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقلب الشياطين الحمر، النتيجة من التأخر بهدفين، إلى الانتصار بثلاثية، على ملعب الأولد ترافورد.



وقال فيلايني، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "الشوط الأول كان صعبا علينا، لكننا كنا أكثر سيطرة في الشوط الثاني، وخلقنا المزيد من الفرص".



وأضاف فيلايني: "مورينيو طلب منا أن نكون على قدر المسئولية وألا نخاف، وأن نلعب فقط، وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني".