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محافظات

محافظ بني سويف يكرم المتفوقين علميا وحفظة القرآن

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:33 ص
محمد عبد الحليم
كرًم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف المتفوقين علميًا وحفظة القرآن الكريم من أبناء أعضاء نادي بني سويف الرياضي فى مختلف المراحل التعليمية من الابتدائى والإعدادى والثانوى العام والجامعى والدراسات العليا، في احتفالية (يوم التفوق).

وتضمن الاحتفال تكريم 165 من المتفوقين علميا وحفظة القرآن الكريم، بواقع 6من حملة الدكتوراه والماجستير و9من خريجى الجامعة و 19 من المتفوقين فى الثانوية العام و35 من المتفوقين فى المرحلة الإعدادية و75 من المتفوقين فى مرحلة التعليم الابتدائى،و21 من حفظة القرآن الكريم.

وسلًم المحافظ الميداليات للمكرمين من حملة الماجستير والدكتوراه وشهادات التقدير للمكرمين بمختلف المراحل التعليمية وحفظة القرآن الكريم.

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