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رياضة

دونجا: رؤية الجماهير تنسيني صعوبة الجلوس على الدكة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:49 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أبدى محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب نادي الزمالك، سعادته بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري السعودي، على حساب الهلال السعودي، بنتيجة 2-1.

وقال دونجا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا بالفوز في النهاية أمام أقوى فريق في آسيا".

وأضاف: "وعدنا جماهير الزمالك التتويج ببطولة كأس السوبر، ونجحنا في فعل ذلك، وأشكرهم على دعمهم المستمر".

وعن سؤاله عن جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة أكد: "أمر صعب، لكن رؤية الجماهير تُنسيني جلوسي على الدكة".

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