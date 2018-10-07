دونجا: رؤية الجماهير تنسيني صعوبة الجلوس على الدكة

أبدى محمود عبدالعاطي دونجا، لاعب نادي الزمالك، سعادته بعد التتويج ببطولة كأس السوبر المصري السعودي، على حساب الهلال السعودي، بنتيجة 2-1.



وقال دونجا في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كانت مباراة صعبة، لكننا نجحنا بالفوز في النهاية أمام أقوى فريق في آسيا".



وأضاف: "وعدنا جماهير الزمالك التتويج ببطولة كأس السوبر، ونجحنا في فعل ذلك، وأشكرهم على دعمهم المستمر".



وعن سؤاله عن جلوسه على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة أكد: "أمر صعب، لكن رؤية الجماهير تُنسيني جلوسي على الدكة".

