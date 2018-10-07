طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق أنه كان يثق في تصدر المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا رغم حصد نقطة من أول مباراتين في المسابقة.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كنت متأكدا إن الأهلي هيصعد أول مجموعة رغم تعادل أول مباراة وخسارة مباراة كمبالا، سواء استمر الجهاز الفني أو في حضور جهاز فني جديد، لأن مباراة كمبالا كانت ظروفها صعبة".



تحدث طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق عن رش أرضية الملعب قبل انطلاق مباريات الفريق الأحمر: "الناس كانت بتتخانق معانا علشان بنرش الملعب".



وقال إن رش الملعب بالمياه في مصلحة اللاعبين، هذا الأمر يقلل الإصابات ويجعل الكرة سريعة على أرض الملعب، قبل مباراة اتلتيكو مدريد الودية طلب مسئولو الفريق الاسباني رش الملعب قبل وبين شوطي اللقاء".



وأضاف: "في مباريات الأهلي لا يبدي احد اعتراض على رش الملعب، ولكن عندما نكون ضيوف في المباريات يرفض منظم اللقاء تلبية طلبنا".