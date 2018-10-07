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رياضة

النقاز: الفوز على الهلال يعطينا دافعا للتتويج بالبطولات

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعرب التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر المصري السعودي، على حساب الهلال السعودي، بنتيجة 2-1.

وقال النقاز في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الحمد لله سعيد بالفوز بالسوبر مع الزمالك، وأهدي البطولة لجماهير الزمالك والشعب المصري والتونسي".

وأكمل: "ربنا كرمنا بالفوز على فريق قوي مثل الهلال، قدمنا مباراة ممتازة مع لاعبين قدموا إضافة قوية مثل فرجاني ساسي، وكاسونجو".

وأضاف: "أوعد جمهور الزمالك بمواصلة الانتصارات والتألق، والفوز على فريق قوي مثل الهلال يعطينا دافع معنوي للتتويج بالبطولات".

وقدم النقاز أداءً رائعًا أمام الهلال السعودي، ونجح بتسجيل الهدف الأول وصناعة الثاني لكاسونجو.

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