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رياضة

طارق سليمان يكشف لأول مرة عن سبب رحيل حسام البدري عن تدريب الأهلي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، إن حسام البدري اعتذر عن استكمال مهمته مع الفريق ولم تتم إقالته.

وأضاف طارق سليمان في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد أن حسام البدري كان يرى أن الأهلي مرحلة وانتهت وكان يرغب في عدم الاستمرار بسبب ظروف خاصة.

وتابع: "كنت أتمنى الاستمرار وحصد بطولة أفريقية جديدة مع النادي الأهلي ولكن اتخذنا قرار الاعتذار ولجنة الكرة وافقت على هذا الأمر".

وأشار مدرب حراس الأهلي السابق إلى أن حسام البدري لم يرحل بسبب تواجد محمود الخطيب في رئاسة النادي.

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