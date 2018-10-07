ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الرجاء البيضاوي يوقف هدافه لسوء السلوك

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 05:45 ص
بنحليب
بنحليب
حسن العمدة
وقع الرجاء البيضاوي عقوبة تأديبية، على هداف بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، محمود بنحليب (11 هدفًا)، اليوم السبت، بسبب "سوء السلوك"، بحسب بيان صادر عن النادي.

ولم يقدم الرجاء المزيد من التوضيحات، إذ اكتفى بالتأكيد على أن بنحليب موقوف عن اللعب، بسبب عدم تقيده بضوابط الفريق، وهو "ما لا يقبل به المدرب وفعاليات النادي"، على حد قول البيان.

وسيترتب على هذا القرار، غياب اللاعب عن المواجهة المهمة للرجاء، في كأس العرش، أمام سريع واد زم، لينضم لزميله المصاب، زكرياء حدراف.

ترشيحاتنا

حكم مسح المرأة على الرأس في غسل الجنابة خوفا من تلف الشعر

مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو

شهود عيان: طفل المترو المنتحر كان بيتكلم في التليفون ورمى نفسه أمام القطار

محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

بعد الاتهامات الجنسية.. كافانو يؤدي اليمين الدستورية وسط أسرته

ضبط 148 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

محمود سعد يكشف اسم أول شهيد فى حرب أكتوبر 73.. فيديو

رد أمين الفتوى على شاب يسأل عن حكم التحدث مع فتاة يحبها هاتفيا

بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل ترايفل دايت

برلماني: ذكرى نصر أكتوبر رسالة للإرهابيين والأعداء على السواء

قرد يقود أتوبيس المسافرين في الهند.. فيديو

تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟