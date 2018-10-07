الرجاء البيضاوي يوقف هدافه لسوء السلوك

وقع الرجاء البيضاوي عقوبة تأديبية، على هداف بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، محمود بنحليب (11 هدفًا)، اليوم السبت، بسبب "سوء السلوك"، بحسب بيان صادر عن النادي.



ولم يقدم الرجاء المزيد من التوضيحات، إذ اكتفى بالتأكيد على أن بنحليب موقوف عن اللعب، بسبب عدم تقيده بضوابط الفريق، وهو "ما لا يقبل به المدرب وفعاليات النادي"، على حد قول البيان.



وسيترتب على هذا القرار، غياب اللاعب عن المواجهة المهمة للرجاء، في كأس العرش، أمام سريع واد زم، لينضم لزميله المصاب، زكرياء حدراف.