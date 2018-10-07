مورينيو: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من إدارة النادي، بعد أنباء إقالته، التي ترددت الجمعة.



وأشارت عدة تقارير، إلى أن إدارة الشياطين الحمر، قررت إقالة مورينيو من منصبه، بغض النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل.



وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة مترو: "الذين تصفحوا وسائل التواصل الاجتماعي، ظنوا أنني ربما رحلت.. حتى لو لم تصلني رسالة من الإدارة، فأنا لا أقرأ الصحف، كنت مقتنعًا أيضًا بأن ذلك لن يحدث".



وبسؤاله عن تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين شوطي لقاء نيوكاسل، أجاب منفعلًا "أعتقد أنك ستعرف ما قلته، فأنتم تعرفون كل شيء، كل ما هو صحيح وما هو غير ذلك، متأكد من أنك ستجري بعض المكالمات، وستعرف ما تحدثنا عنه".



وقاد مورينيو، الشياطين الحمر، لتحقيق الانتصار، اليوم السبت، بثلاثية مقابل هدفين على نيوكاسل، بعد فترة من النتائج السيئة.