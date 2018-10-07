ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مورينيو: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:15 ص
مورينيو
مورينيو
حسن العمدة
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من إدارة النادي، بعد أنباء إقالته، التي ترددت الجمعة.

وأشارت عدة تقارير، إلى أن إدارة الشياطين الحمر، قررت إقالة مورينيو من منصبه، بغض النظر عن نتيجة مباراة نيوكاسل.

وقال مورينيو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة مترو: "الذين تصفحوا وسائل التواصل الاجتماعي، ظنوا أنني ربما رحلت.. حتى لو لم تصلني رسالة من الإدارة، فأنا لا أقرأ الصحف، كنت مقتنعًا أيضًا بأن ذلك لن يحدث".

وبسؤاله عن تفاصيل حديثه مع اللاعبين بين شوطي لقاء نيوكاسل، أجاب منفعلًا "أعتقد أنك ستعرف ما قلته، فأنتم تعرفون كل شيء، كل ما هو صحيح وما هو غير ذلك، متأكد من أنك ستجري بعض المكالمات، وستعرف ما تحدثنا عنه".

وقاد مورينيو، الشياطين الحمر، لتحقيق الانتصار، اليوم السبت، بثلاثية مقابل هدفين على نيوكاسل، بعد فترة من النتائج السيئة.

ترشيحاتنا

سناء شافع فى ضيافة مسرحية حدث فى بلاد السعادة.. صور

مورينيو: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

لواء طيار: أغنية على الممر الفيلم الوحيد الجيد عن حرب أكتوبر.. فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة

برلماني: ذكرى نصر أكتوبر رسالة للإرهابيين والأعداء على السواء

مدرب ألافيس: حلمي تحقق بالفوز على ريال مدريد

علماء يحذرون من مشروع حشرات جرثومية برعاية الجيش الأمريكى

بعد فوز الزمالك على الهلال.. السوبر السعودي المصري يتصدر تويتر الخليج

طارق سليمان: الأهلي كان سيصعد أول المجموعة مع حسام البدري

انتحار رجل أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة جامعة القاهرة

تعرف على صاحب نقل وقائع حرب أكتوبر العظيمة للمصريين أنطوان فارس..فيديو

زلزال بقوة 5.9 درجة ريختر يضرب هايتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟