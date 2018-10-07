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محافظات

قومى المرأة بالفيوم يبدأ حملة لأنى رجل لمشاركة الأزواج بالأعمال المنزلية

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:35 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
تنطلق، اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام "حملة لاني رجل"، التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

قالت ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة - فرع الفيوم إن اليوم الأول الأحد سيشهد انعقاد ندوة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع منشاة سنورس، والثانيه بقصر ثقافة الفيوم بعد غد الاثنين بالتعاون مع القصر، والثلاثاء المقبل ندوة المكتبه المركزيه جامعه الفيوم بالتعاون مع وحدة مكافحة التحرش بالجامعة.

وتهدف الدورات إلى دعم عمل المرأة واحترامها داخل العمل، ودعم تعليم الفتاة و مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز مشاركة الرجل بالأعمال المنزليه و تشجيع المرأة بالقيام بممارسة الرياضة.

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