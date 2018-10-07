قومى المرأة بالفيوم يبدأ حملة لأنى رجل لمشاركة الأزواج بالأعمال المنزلية

تنطلق، اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام " حملة لاني رجل"، التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.





قالت ليلى طه مقررة المجلس القومى للمرأة - فرع الفيوم إن اليوم الأول الأحد سيشهد انعقاد ندوة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع منشاة سنورس، والثانيه بقصر ثقافة الفيوم بعد غد الاثنين بالتعاون مع القصر، والثلاثاء المقبل ندوة المكتبه المركزيه جامعه الفيوم بالتعاون مع وحدة مكافحة التحرش بالجامعة.



