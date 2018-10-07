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تعرف على معايير الترشح للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إنه سيتم الافتتاح الرسمي للأكاديمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت رشا راغب في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، أن أنشطة الأكاديمية ستتاح للجميع، وتجمع التعلم التكنولوجي وتأهيل وتدريب وأبحاث وملتقيات، موضحة أن فترة الدراسة 8 أشهر متواصلة.

وأكدت المدير التنفيذي للأكاديمية ، أنه تم تعيين 6 من شباب البرنامج الرئاسي كنواب للمحافظين الحاليين.

وأردفت: "يتم عقد اختبارات لغة عربية وإنجليزية ومعلومات عامة ومستوى الذكاء، ومن المنتظر طرح إنشاء نموذج محاكاة أفريقي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب»، مشيرة إلى تقدم 200 ألف شاب للبرنامج الرئاسي، وسيتم اختيار 500 فقط منهم، على أن تتوافر فيهم مواصفات الاختبارات.

وأكدت رشا راغب إنه يتم مراعاة التوزيع الجغرافي في اختيار الشباب المقبولين في البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب .

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