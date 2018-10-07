ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:34 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
شرحت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، اتيكيت تناول الأسماك والمأكولات البحرية باستخدام الشوكة والسكين.

الجمبري
يجب استخدام الشوكة والسكين من أجل قطع الرأس والذيل، وبعد ذلك يتم إدخال الشوكة في الجهة المعاكسة لأرجل الجمبري، واستخدام السكين من أجل نزع القشر عن الجمبري بالكامل، ثم يتم تقطعيه وتناوله.

السمك
يمكننا استخدام الشوكة والسكين لنزع الرأس والذيل، ثم وضع الشوكة في جانب السمكة واستخدام السكين لتقسيم السمكة إلى نصفين، وبعد ذلك يتم نزع سلسلة الظهر الخاصة بها وبعد ذلك يتم تناول السمك.

الكابوريا
يتم استخدام الكسارة التي تشبه كسارة البندق لفتح الكابوريا، ثم بعد ذلك نستخدم الشوكة من أجل تناول اللحم الخاص بها.

الجندوفلي
يمكننا تناول الجندوفلي الصغير باستخدام الأيدي في حالة كان صغيرًا.

سلطة الطحينة
لا يتم تناول سلطة الطحينة مباشرة من الطبق الخاص بها، ولكن يجب استخدام الملعقة لأخذ جزء من الطحينة ووضعه في الطبق الخاص بنا، وتناولها باستخدام الشوكة وليس الخبز، وكذلك الحال مع السلطة الخضراء.

الخبز
يتم تقطيع الخبز باستخدام الأيدي لا الشوكة والسكينة، ويتم وضع العيش على أحد جوانب الطبق الخاص بنا.

الأرز
يتم أخذ كمية من الأرز أيضا ووضعه في الطبق الخاص بنا، ثم يتم تناوله عن طريق استخدام السكينة لوضع الأرز على الشوكة.

ترشيحاتنا

تزوج قبل 20 يوما من استشهاده وعبر بارليف.. 8 معلومات عن أول شهيد في حرب أكتوبر

محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو

تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

تحقيقات موسعة في دهس قطار لأسرة كاملة بالبدرشين

قطع المياه 6 ساعات عن بعض المناطق في الجيزة

خالد بيومي يهنئ الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

لاعب الزمالك السابق: الأهلي رفض خوض السوبر المصري السعودي خوفا من الهلال

المصارف العربية: صندوق النقد أشاد بأداء البنوك المصرية في النمو

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

محامية تفوز بتعويض مليون جنيه إسترليني ضد والدها بسبب مربية أطفال.. صور

السعودية تكذب مزاعم تركيا بشأن جمال خاشقجي

حازم إمام يوجه رسالة تهنئة لفريق الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟