إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة

شرحت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، اتيكيت تناول الأسماك والمأكولات البحرية باستخدام الشوكة والسكين.



الجمبري

يجب استخدام الشوكة والسكين من أجل قطع الرأس والذيل، وبعد ذلك يتم إدخال الشوكة في الجهة المعاكسة لأرجل الجمبري، واستخدام السكين من أجل نزع القشر عن الجمبري بالكامل، ثم يتم تقطعيه وتناوله.



السمك

يمكننا استخدام الشوكة والسكين لنزع الرأس والذيل، ثم وضع الشوكة في جانب السمكة واستخدام السكين لتقسيم السمكة إلى نصفين، وبعد ذلك يتم نزع سلسلة الظهر الخاصة بها وبعد ذلك يتم تناول السمك.



الكابوريا

يتم استخدام الكسارة التي تشبه كسارة البندق لفتح الكابوريا، ثم بعد ذلك نستخدم الشوكة من أجل تناول اللحم الخاص بها.



الجندوفلي

يمكننا تناول الجندوفلي الصغير باستخدام الأيدي في حالة كان صغيرًا.



سلطة الطحينة

لا يتم تناول سلطة الطحينة مباشرة من الطبق الخاص بها، ولكن يجب استخدام الملعقة لأخذ جزء من الطحينة ووضعه في الطبق الخاص بنا، وتناولها باستخدام الشوكة وليس الخبز، وكذلك الحال مع السلطة الخضراء.



الخبز

يتم تقطيع الخبز باستخدام الأيدي لا الشوكة والسكينة، ويتم وضع العيش على أحد جوانب الطبق الخاص بنا.



الأرز

يتم أخذ كمية من الأرز أيضا ووضعه في الطبق الخاص بنا، ثم يتم تناوله عن طريق استخدام السكينة لوضع الأرز على الشوكة.