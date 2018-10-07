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أخبار العالم

أول تصريح من ترامب على تعيين كافانو وتظاهرات المحكمة العليا

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 01:44 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
احتفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بتعيين القاضي بريت كافانو رسميا بعد فوزه بتصويت الكونجرس الأمريكي، ووجه الشكر إلى أعضائه.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أحيي وأهنئ مجلس الشيوخ الأمريكي لاعتماده تعيين قاضينا العظيم، كرئيس للمحكمة العليا، سأوقع في وقت لاحق من اليوم على القرار ، وسيؤدي اليمين الدستورية".

وكان المتظاهرون قد احتشدوا أمام المحكمة العليا والكونجرس الأمريكي احتجاج على تعيين كافانو بسبب الاتهامات التي وجهت إليه من قبل 3 نساء باعتداءات جنسية.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات مناهضة لكافانو، مثل :نحن نصدق الناجيات:" "يجب أن يرحل كافانو".

فيما علق ترامب في تغريدة أخرى على تلك التظاهرات ووصفها بأنه "صغيرة"، وأن عدد المتظاهرين لا يزيد عن حوالي 200 شخص، وكان معظمهم متفرجين لا أكثر، حيث لا يمكنهم حتى ملئ أول صفين في سباق ولاية كنساس، ولا أي من السباقات الأمريكية، وأن وسائل الغعلام المزيفة تحاول تصوير التظاهرات على أنها حاشدة.

وحصل كافانو على المنصب بعد تصويت أعضاء الكونجرس الأمريكي، بـ50 صوتا مقابل 48.

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