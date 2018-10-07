تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

قال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية لم تكن أبدا سبب نكسة 67 ولكنها كانت إحدى ضحاياها.





وأوضح الشهاوى خلال حواره مع فضائية "المحور"، أن القوات المصرية خاضت حربا فى اليمن لمدة 6 سنوات وكانت منهكة تماما ولم تستطع إعادة تمركزها قبل النكسة، مؤكدا أن القوات المصرية لم تحارب فى 67.



