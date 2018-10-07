تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

قال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القوات المسلحة المصرية لم تكن أبدا سبب نكسة 67 ولكنها كانت إحدى ضحاياها.
وأوضح الشهاوى خلال حواره مع فضائية "المحور"، أن القوات المصرية خاضت حربا فى اليمن لمدة 6 سنوات وكانت منهكة تماما ولم تستطع إعادة تمركزها قبل النكسة، مؤكدا أن القوات المصرية لم تحارب فى 67.
وتابع: "الدليل على أن القوات المسلحة المصرية لم تشارك فى الحرب أنها خسرت 20 ألف شهيد، و80% من قواتها الجوية ومعداتها إلا أنها أستطاعت بعد النكسه بإيام قليلة الدخول فى عمليه استنزاف طويلة المدى مع العدو الإسرائيلي وبدا يظهر أبطال عظماء مثل الشهيد إبراهيم الرفاعى.