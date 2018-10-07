تعرفي على طرق القلى كالمحترفين

لماذا تختلف مقليات المطاعم الكبرى عما نقليه في المنزل؟ هذا السؤال يحير الكثيرين من محبي إعداد الطعام في المنزل، يتمنى أحدنا لو استطاع التسلل إلى داخل مطابخ إعداد الوجبات السريعة، والنظر إلى أسرار قرمشة وطعم وجباتهم.. كبار طهاة سلسلة شهيرة من مصنعي الأكلات السريعة في نيويورك، يكشفون السر وراء ذلك.



- أحسن اختيار الزيت:

ابتعد عن الزيوت التي تحترق عند درجات حرارة منخفضة، اشهرها زيت الزيتون، واستعن بالزيوت النباتية مثل زيت الفول السوداني وزيت بذرة العنب.



- استخدم معدات المحترفين:

تحتاج إلى طاسة عميقة وذات قاعدة سميكة، وإلى ترمومتر زيت، فهناك درجات حرارة مثالية يجب أن يصل إليها الزيت قبل أن يوضع فيه الطعام، وتختلف من مكون لآخر، فمثلًا للبطاطس المثالية يحتاج الزيت أن يصل إلى 325 درجة، 350 للدجاج.



- تبّل الدقيق لتغليفة مثالية:

ضع كل توابلك في الدقيق، فهو حل أفضل من أن تضعها فيما قبل أو بعد، كذلك استبدل الشوكة التي يقلب بها الدقيق بالمضرب اليدوي المشهور باسم "الويسك"، وأخيرًا استخدم دائمًا تغليفة طازجة، أضف إليها البيكنج صودا ولا تقلها مباشرة بعد التغليف بل اعطها بعض الوقت حتى تتماسك مع بعضها.



- لا تزحم المقلاة:

لا تضع كمية الطعام كلها مرة واحدة لتسريع مهمة القلي، بل قسمها إلى دفعات للحفاظ على درجة حرارة الزيت، حيث تنخفض درجة حرارة الزيت مع كثرة المكونات المضافة إليه وتتسبب في تشرب الطعام للزيت.



- القلي بالغطاء:

تغطية المقليات لها ميزتان، أولًا: تحميك من رزاز الزيت المتسبب في الحروق، وتزيد من قرمشة القشرة الخارجية للطعام المقلي بينما تحافظ على سواه من الداخل.