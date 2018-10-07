معرض فني جماعي في جاليري ضي السبت المقبل

أعلن جاليري ضي "أتيليه العرب للثقافة والفنون"، عن أحدث معارضه الفنية، في يوم السبت المقبل، وهو معرض جماعي بعنوان «المكان» للفنان السيد عبده سليم، وتلاميذه: ابراهيم السيد عبده، إيمان سعد، رمضان عبد المعتمد، زينب صبحي، شادي البنا، صلاح شعبان، عبدالرحمن السيد عبده، ماجد ماهر، محمد عبد الهادي، وائل الشافعي.



ويضم معرض الفنان السيد عبده، مجموعة من أعماله، بالإضافة لأعمال نخبة من تلاميذه الذين تتلمذوا على خطواته الفنية؛ فاتخذ كل منهم أسلوبه الخاص والمنفرد، ليضم المعرض أهم أعمالهم الفنية المتنوعة التي تعكس نتاج رؤية كل فنان منهم.



ويشهد المعرض الجماعي، إقامة معرضين شخصيين لمحمد غانم بعنوان: "مختارات غانمية"، وميرفت الشاذلي بعنوان: "أحوال إنسانية، وتستمر المعارض حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.



ويجسد معرض "مختارات غانمية" لمحمد غانم، تأثره بالمنظر المائي، فانفرد بأسلوبه الخاص مستخدمًا الألوان الباستيلية ليحقق بها لمساته الفريدة في أعماله، فجاءت لوحاته في غاية التعبير مع بساطة الأسلوب وثراء الألوان، بينما سلط معرض "أحوال إنسانية" للفنانة ميرفت الشاذلي الضوء على المرأة النوبية في كل حالاتها بملامحها السمراء المعبرة، فطغى التراث النوبي على لوحاتها، وامتزجت باليتة الفنانة بألوان مستوحاة من الحياة النوبية الزاهية أو الداكنة.