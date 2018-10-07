تجنبي هذه الأخطاء عند استخدام غسالة الأطباق

تلجأ ربات البيوت إلي استخدام غسالة الأطباق كحل مساعد في القضاء على غسيل المواعين ولكنها قد تجدها بلا جدوى؛ ليس لأنها سيئة ولكن لارتكابها عدة أخطاء تجعلها تستخدمها بشكل خاطئ.



وفيما يلي نرصد أهم الأخطاء التي يجب عليكِ تجنبها، حتى تتمتعين بنتائج مبهرة من غسالة أطباقك، تجعلك مقتنعة بضرورة وجودها في منزلك.



زيادة مسحوق التنظيف

ليس من المهم فقط اختيار أفضل منظفات غسالة الصحون، ولكن من الضروري أيضًا استخدامه بشكل صحيح، ووضع الكمية المناسبة المحددة، لأنه عند زيادته يترك طبقة على الصحون ما يجعلها تبدو غير نظيفة.



الملء

عليك تجنب ملء غسالة الأطباق إلى أقصى حد؛ ليس فقط لأن هذا يمنع نظافة الصحون جيدا ووصول المسحوق والمياه لها، ولكن أيضًا قد يعرضها للكسر، فعليكِ ترك مساحة مناسبة للأكواب والأطباق ليتم غسلها جيدا.



الكثير من الطعام

يمكن أن تتسبب زيادة بقايا الطعام عليها في مشاكل عدة عند تراكمها في الغسالة، مما يقصر من عمرها الافتراضي وتتلف سريعًا؛ لذلك يجب إزالة الطعام من الصحون للحفاظ على تشغيل غسالة الأطباق بسلاسة.



عناصر غير آمنة

هناك بعض الأغراض لا يفترض أن توضع فيها من الأساس، مثل الصحون أو الملاعق والأغراض المصنوعة من الخشب، والنحاس، والحديد الزهر؛ لأنها قد تصاب بالشقوق عند تعرضها لدرجات حرارة الغسالة، أو ربما تلحق التلف بأغراض أخرى، كما أن الأواني الزجاجية الحساسة يمكن أن تتكسر بسهولة.



أعلى الرف وأسفل الحامل

تقسم أغراض غسالة الصحون في الموقع المخصص لها، حتى تحصل على النظافة التامة، فمثلا وضع الكؤوس، الأوعية، الأكواب، وأواني التقديم الكبيرة في الأعلى، كما يجب أن تكون اللوحات والأواني والمقالي والأواني في الأسفل، حيث يمكن لبعض الأغراض أن تذوب أو تشوه أو تنكسر إذا تم وضعها في مكان خاطئ.



منع الرش

من الجيد معرفة كيفية عمل البخاخ في غسالة الصحون، للحصول على أفضل النتائج، بحيث يمكنه الوصول إلى كل أركان الأطباق وتنظيف كلا منها جيدا؛ إذا كان هناك وعاء كبير أو مقلاة كبيرة تمنع مسار البخاخ فعليك وضعه بعيدا أو منفردا حتى لا يعطل عمله.



مملوءة جزئيا

تعتقد بعض ربات البيوت أن ملء الغسالة جزئيا يجعلها تعمل أفضل وتنظف أكثر، لكن قد يحدث هذا في مقابل المزيد من الخسائر بحيث تستخدم ضعف كمية الماء والمنظفات على كميات صحون قليلة، كما تزيد فرص تصادم الأطباق وباقي الأغراض معا، لأنها فارغة وتعمل بقوة دفع تزيد من خطر الكسر والتلف.



عدم التنظيف

يمكنك الحفاظ على غسالة الصحون بصيانتها الدورية البسيطة وتنظيفها داخليا بنفسك، دون الحاجة لشركة الصيانة بتشغيلها فارغة مع كوب من صودا الخبز وكوب ونصف من الخل، هذا لا ينظفها فقط، ولكن يُنعشها أيضًا.​​