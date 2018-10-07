مع انخفاض درجات الحرارة.. 4 نصائح لحماية الشعر والبشرة

مع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ معاناة الكثيرات من جفاف الشعر والبشرة بفعل عوامل الجو، وما عليك سوى اتباع هذه النصائح من رضوى الشربيني، للحفاظ على الشعر والبشرة، قدمتها خلال برنامج "هي وبس".



الفوطة الساخنة:

ضرورة وضع حمامات كريم أو زيت للشعر باستمرار، وتركها حسب المدة المخصصة لها، مع تغطية الشعر بالفوطة الساخنة، ما يساعده على الترطيب الجيد وتجديد خلاياه وتغذيته، والبشرة أيضًا تحتاج إلى الماسكات الطبيعية.



المياه:

احرصي دائما على شرب الكثير من المياه بكمية لا تقل عن لترين يوميا، لتساعدي جسمك في تجديد خلاياه وتنشيط الدورة الدموية والتخلص من جميع السموم بسهولة.



فيتامينات الشعر:

يمكنك الاعتماد على المكملات الغذائية وفيتامينات البشرة والشعر، لكن عليك التأكد التام من كونها لا تعمل على زيادة الوزن باستشارة طبيب، وحاولي الاستمرار عليها مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.



الخضروات ذات اللون الأخضر:

أكدت رضوى الشربيني ضرورة تناول الخضروات ذات اللون الأخضر، التي تعتبر منجما من الألياف والمعادن ومضادات الأكسدة والعناصر المفيدة لصحة ونضارة البشرة والشعر، وفي نفس الوقت تساعد على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن، من تلك الخضروات الجرجير، البقدونس، السبانخ وغيرها.