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تامر الشهاوي: الأسلحة الفاسدة فى حرب 48 وهم.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 04:03 ص
اللواء تامر الشهاوى
اللواء تامر الشهاوى
حمزة شعيب
قال اللواء تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن الحديث على وجود أسلحة فاسدة في حرب 1948 لم يكن صحيح، ولكن سبب الهزيمة هي أن الأسلحة كانت في حاجة إلى تحديث، معقبًا: "الأسلحة الفاسدة كانت وهم".

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع فضائية "المحور"، أن التعداد السكاني لليهود في فلسطين أيام وعد بلفور كان لا يتعدى الـ3%، وبعد الوعد أصبحت فلسطين منطقة جاذبة لليهود على مستوى العالم.

وأشار إلى أن وعد بلفور كوميدي، لأنه أعطى من لا يملك لمن لا يستحق.

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