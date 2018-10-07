مدير الوطنية لتأهيل الشباب: نتعاون مع التعليم العالي لتدريب متفوقي الجامعات

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، إن هناك تعاونًا مع وزارة التعليم العالي، لتدريب المتفوقين في الجامعات والأكاديميات.



وأوضحت راغب في تصريحات أثناء استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم تبني الشباب المتفوقين علميا، والرياضيين، وأصحاب الإنجازات، مشيرة إلى تدعيم الدولة للأكاديمية ماديا .



وأكدت اهتمام الدولة بالمخترعين، ورعاية الرياضيين.

