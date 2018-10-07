بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل ترايفل دايت

فى خطوات بسيطة تقدم الشيف رضوى الشربيني طريقة عمل ترايفل «دايت» بأقل التكاليف وبمذاق لا يقاوم يجعل الجميع يعشق تناوله.



المقادير :

2 صفار بيض

2 و نصف ملعقة سكر دايت للمخبوزات

ملعقة صغيرة فانيليا

2 و نصف ملعقة كبيرة نشا

مكعبات تفاح طازج

شرائح برتقال

للتزيين:كريم شانتيه لايت .



طريقة التحضير :

* يوضع اللبن في إناء على النار حتى يغلي.



* في هذه الأثناء نخلط باقي المكونات في إناء خفق.



* يضاف الحليب مغرفة تلو الأخرى مع التقليب إلى باقي المكونات، لمنع البيض من النضج بسبب الحرارة.



* ثم يرفع الجميع على النار مرة أخرى ويستمر التقليب حتى يغلظ القوام.



* بعد رفع الكريم عن النار، يغطى ببلاستيك مطاط ملتصق بالسطح لمنع تكون قشرة.



* نستخدم الكيك الجاهز في عمل طبقات الترايفل.​



* تضاف طبقة كيك في القاع فوقها الكريمة ثم الفواكه، ونكرر.​