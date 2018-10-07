بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل ترايفل دايت

فى خطوات بسيطة تقدم الشيف رضوى الشربيني طريقة عمل ترايفل «دايت» بأقل التكاليف وبمذاق لا يقاوم يجعل الجميع يعشق تناوله.
المقادير :
2 صفار بيض
2 و نصف ملعقة سكر دايت للمخبوزات
ملعقة صغيرة فانيليا
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
مكعبات تفاح طازج
شرائح برتقال
للتزيين:كريم شانتيه لايت .
طريقة التحضير :
* يوضع اللبن في إناء على النار حتى يغلي.
* في هذه الأثناء نخلط باقي المكونات في إناء خفق.
* يضاف الحليب مغرفة تلو الأخرى مع التقليب إلى باقي المكونات، لمنع البيض من النضج بسبب الحرارة.
* ثم يرفع الجميع على النار مرة أخرى ويستمر التقليب حتى يغلظ القوام.
* بعد رفع الكريم عن النار، يغطى ببلاستيك مطاط ملتصق بالسطح لمنع تكون قشرة.
* نستخدم الكيك الجاهز في عمل طبقات الترايفل.
* تضاف طبقة كيك في القاع فوقها الكريمة ثم الفواكه، ونكرر.
المقادير :
2 صفار بيض
2 و نصف ملعقة سكر دايت للمخبوزات
ملعقة صغيرة فانيليا
2 و نصف ملعقة كبيرة نشا
مكعبات تفاح طازج
شرائح برتقال
للتزيين:كريم شانتيه لايت .
طريقة التحضير :
* يوضع اللبن في إناء على النار حتى يغلي.
* في هذه الأثناء نخلط باقي المكونات في إناء خفق.
* يضاف الحليب مغرفة تلو الأخرى مع التقليب إلى باقي المكونات، لمنع البيض من النضج بسبب الحرارة.
* ثم يرفع الجميع على النار مرة أخرى ويستمر التقليب حتى يغلظ القوام.
* بعد رفع الكريم عن النار، يغطى ببلاستيك مطاط ملتصق بالسطح لمنع تكون قشرة.
* نستخدم الكيك الجاهز في عمل طبقات الترايفل.
* تضاف طبقة كيك في القاع فوقها الكريمة ثم الفواكه، ونكرر.