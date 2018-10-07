تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73

قال اللواء تامر الشهاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، ان الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وضع أمامه هدفا واضحا استراتيجيا وهو أن تسترد القوات المسلحة سيناء.



وأوضح الشهاوى خلال حواره مع فضائية "المحور"، أن القوات المسلحة أعدت العدة للحرب وتم تحديد أكثر من موعد لها ولكن تم تأجيله، لأسباب ما، إلى أن جاء شهر أبريل 1973 وتم عقد أول اجتماع مصرى سورى لتوحيد الجبهتين ضد العدو الاسرائيلي، ثم فى شهر 23 أغسطس 1973 زار مصر وفد رفيع المستوى من سوريا يضم وزير الدفاع السورى وقيادة الاركان السورية بالكامل آنذاك.



وتابع:" تم عقد اجتماع ثنائى وتم خلاله وضع التفاصيل الاخيرة لحرب التحرير واتفق فى هذا اليوم على الموعد وهو الساعة الثانية ظهر يوم 6 أكتور 73".



واستطرد الشهاوى أن الرئيس السادات وجها آنذاك القوات المسلحة بتحريك المياه الراكدة مع العدو الإسرائيلي وكانت تتضمن التنازل عن جزء من سيناء كـ جزء من خطة الخداع، لافتا إلى أن السادات كان دائما ما يتحدث عن السلام فقط قبل إعلان الحرب، ولكن جاءت ساعة الصفر واستطاعت القوات المسلحة عبور المانع المائى دون علم القوات الإسرائيلية وانتشرت القوات المصرية على طول خط المواجه بالرغم من الـ 35 النقطة الحصينة التى وضعتها إسرائيل.



وأكد الشهاوى أن العالم تفاجأ ولا سيما إسرائيل بأن مصر تحاربها فى يوم عيد الغفران، وعبرت القناة بقوات المشاة بالقوارب المطاطية وبفكرة بسيطة للغاية تم تدمير خط بارليف بخراطيم المياه".