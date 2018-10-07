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أخبار العالم

بعد الاتهامات الجنسية.. كافانو يؤدي اليمين الدستورية وسط أسرته

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:53 ص
كافانو يؤدي اليمين
كافانو يؤدي اليمين الدستورية
حسام رضوان
أدى القاضي بريت كافانو اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة العليا الأمريكية وسط أسرته، بعد اعتماده من قبل الكونجرس.

وبحسب ما ذكرته قناة "سي إن إن" الامريكية، أدى كافانو اليمين في المحكمة العليا في احتفال خاص، أمام رئيس المحكمة السابق جون روبرتس، وقاض المحكمة العليا المتقاعد أنتوني كينيدي.

كان كافانو، حصل على 50 صوتا مقابل 48، في تصويت الكونجرس، ليصبح رئيسا للمحكمة الدستورية رسميا.

وكان الرئيس الأمريكي قد احتفى باعتماد الكونجرس وهنأ كافانو بحصوله على المنصب.

وجاء تعيين كافانو بصعوبة، بعدما تأجل التصويت بسبب التحقيق في اتهامات له من قبل 3 نساء باعتداءات جنسية.

وشهد الكونجرس الأمريكي والمحكمة العليا تظاهرات للاحتجاج على تعيين كافانو ورددوا هتافات مناهضة له مثل "نحن نصدق الضحايا"، و "لا بد أن يرحل كافانو عن المنصب".

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