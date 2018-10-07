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محافظات

اليوم.. تلقي واجب العزاء في الأنبا بيشوي بكفر الشيخ

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:42 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تتلقى كنيسة مارجرجس بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، واجب العزاء في نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران كفر الشيخ ودمياط.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمطرانية كفر الشيخ و دمياط ودير القديسة الشهيدة دميانة ببراري بلقاس، عن تلقيها واجب العزاء الأنبا بيشوى، غدًا الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كفر الشيخ .

كان الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، ورئيس دير القديسة دميانة، تنيح فجر الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 76 عامًا.

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