رئيس جامعة كفر الشيخ: أرض سيناء ارتوت بدماء رجال القوات المسلحة

هنأ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، القوات المسلحة وقائدها المخلص، والشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيدة.



وأضاف القمري، أن الجامعة بكل العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، فضلًا عن طلابها، تتقدم بالتهئنة لقواتنا المسلحة التى حققت البطولات والتى سجلها التاريخ لتكون خالدة على مر الأزمان، فقد قدم رجال القوات المسلحة البواسل أرواحهم هدية للوطن الغالي وروت دمائهم الذكية أرض سيناء وعبروا القناة محطمين أسطورة العدو الصهيوني التى قيل عنها أنها لا تقهر.



وتابع: "تلك المعركة التى أصبحت محل فخر ليس فقط كل شباب مصر وإنما فخر لكل عربي لما تحويه هذه المعركة من مجد وعزة وكرامة، وتحية لشهدائنا الأبرار من جيش أو شرطة وتحية لكل مصرى.. حفظ الله لمصر قائدها وشعبها وجيشها وزاد من عزتها وكرامتها فى ظل قيادتها الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى".